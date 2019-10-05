Москва, , 17:37 — REGNUM Строительство автомобильной эстакады-связки между московским Третьим транспортным кольцом (ТТК) и Юго-Восточной хордой планируется завершить в 2022 году. Об этом 5 октября сообщается на официальном сайте столичного Комплекса градостроительной политики и строительства.

«Уже сейчас идет проектирование, начались подготовительные работы к строительству эстакады-связки Третьего транспортного кольца и Юго-Восточной хорды», — заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Глава Стройкомплекса также отметил, что необходимо ставить в приоритет удобство автомобильных маршрутов для передвижения по столице и учитывать уже на стадии проектирования дальнейшую способность новых автомагистралей интегрироваться в уже имеющуюся транспортную сеть города.

Напомним, автомагистраль Юго-Восточная хорда будет пролегать по 10 районам Москвы и пересечет самые загруженные дороги столицы — Рязанский и Волгоградский проспекты, Каширское шоссе. Общая ее протяженность составит 36 км. Первый этап включает строительство дороги до Москвы-реки с возведением моста через нее.

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