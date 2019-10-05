Москва, , 16:42 — REGNUM Основные работы по строительству Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена планируется завершить в 2022 году, а ввод линии в эксплуатацию намечен на 2023 год. Об этом 5 октября сообщается на официальном сайте столичного Комплекса градостроительной политики и строительства.

«У нас есть уверенность, что основные работы на Большом кольце мы завершим уже в 2022 году, а в 2023 году полностью его запустим», — заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Глава Стройкомплекса также отметил, что на данный момент строительство тоннелей БКЛ выполнено почти на 75%, и подчеркнул, что в прокладке участков БКЛ задействованы десятки тоннелепроходческих комплексов.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что станции «Авиамоторная», «Лефортово» и «Нижегородская» БКЛ метро Москвы практически готовы к запуску. Первоначально они войдут в состав участка Некрасовской линии московского метрополитена.

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