Москва, , 15:56 — REGNUM Городская больница №40, расположенная на северо-востоке Москвы (возле ВДНХ), продолжит работу по прежнему адресу после завершения строительства новых корпусов в Коммунарке, сообщили 5 октября корреспонденту ИА REGNUM в департаменте здравоохранения столицы.

«ГКБ №40 продолжит свою работу на улице Касаткина, 7 и ее работа будет нацелена на развитие амбулаторной онкологической помощи. На территории продолжит функционировать дневной стационар на 100 коек, где лечение могут проходить до 400 пациентов в день, продолжит работу и существующее отделение радиотерапии на 80 коек. Медицинская помощь и вся диагностика для жителей остается в шаговой доступности, что крайне важно для пациентов, проходящих химио, и лучевую терапию. Также на территории продолжит работу консультативно-диагностическое отделение, и что немаловажно, все имеющиеся диагностическое оборудование, как и ранее, будет полностью функционировать. Подстанция скорой медицинской помощи, донорский пункт сдачи крови также будут работать по адресу Касаткина, 7», — рассказали в департаменте.

Родильный дом ГКБ №40, отметили собеседники, продолжит работу в штатном режиме.

«Соответствуя всем европейским стандартам комфорта оснащенным современным оборудованием, он обеспечен всеми условиями для оказания экстренной помощи роженицам и новорожденным, в том числе и с онкологическими заболеваниями», — пояснили в департаменте.

Собеседники агентства подчеркнули, что «медицинская направленность территории будет сохранена, ни о каком коммерческом строительстве, как и переезде всей больницы речи не идет».

Как сообщало ИА REGNUM, в социальных сетях ведётся активное обсуждение будущего городской клинической больницы №40 из-за строительства новых корпусов на территории ТиНАО. Жители Северо-Восточного административного округа Москвы обеспокоены, что лишаться квалифицированной медпомощи в шаговой доступности, и будут вынуждены ездить в Коммунарку.

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