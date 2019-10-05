Краснодар, , 15:48 — REGNUM Специалисты Кубанского государственного университета (КубГУ) приступили к подготовке учителей и сотрудников образовательных организаций, участвующих в проекте «Базовые школы РАН». Об этом сообщила пресс-служба вуза.

В Краснодарском крае выбраны четыре образовательных учреждения, участвующие в проекте: краснодарские лицей №90, гимназии №36 и № 69, сочинская гимназия №8.

В рамках мероприятий сотрудники института профессиональной переподготовки и повышения квалификации специалистов КубГУ запустили дополнительные профессиональные программы повышения квалификации, представленные в форме образовательного интенсива, а также ряд общеразвивающих программ для профессиональной ориентации школьников, их практической подготовки по естественнонаучным и гуманитарным направлениям.

«Базовые школы РАН» — совместный проект Российской академии наук, Министерства просвещения России и Минобрнауки РФ. Целью проекта является создание максимально благоприятных условий для выявления и обучения талантливых детей, их ориентации на построение успешной карьеры в области науки и высоких технологий.

Школы для проекта выбирала Российская академия наук с учетом результатов существующего в России рейтинга в регионах, где имеются крупные научные институты и исследовательские университеты. Всего РАН определено 110 школ в 32 регионах.

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