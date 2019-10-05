Алма-Ата, Казахстан, , 15:37 — REGNUM Мемориальную доску в память о писателе Шерхане Муртазе открыли в Алма-Ате. Об этом 5 октября написал аким (мэр) Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев на своей странице в Twitter.

Открытие мемориальной доски Twitter@sagintayev_b

Градоначальник отметил, что богатое наследие писателя предстоит еще изучить. «Сегодня мы делаем все, чтобы увековечить имена достойных сынов своего народа», — добавил Сагинтаев.

Отметим, Шерхан Муртаза скончался 8 октября 2018 года от тяжелой болезни в своем доме в Алма-Ате в возрасте 86 лет. Родился писатель 28 сентября 1932 года в Джувалинском районе Джамбульской области Казахстана.

В 1955 году окончил факультет журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова, после чего работал в Казахстанском государственном издательстве художественной литературы. Творческой деятельностью стал заниматься с 1995 года.

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