Калининград, , 15:11 — REGNUM Более 100 научных центров для детей, в которых школьники будут обучаться современным профессиям, могут открыться к 2024 году по всей России в рамках реализации национального проекта «Образование», убеждён заместитель директора федерального Фонда новых форм развития образования Антон Тимкин. Об этом сообщила пресс-служба Балтийского федерального университета им. И. Канта.

«До конца нацпроекта Домов научных коллабораций появится более 100 во всех федеральных округах. В этом году откроется еще 12 — поэтапно, ежегодно мы будем эту сеть расширять», — сказал Тимкин, выступая перед студенческой аудиторией в Калининграде.

По его словам, целью масштабной инициативы является создание новой образовательной инновационной среды, которая будет формировать у детей требуемые в экономике навыки и компетенции.

«В первую очередь это софт-компетенции, связанные с проектным мышлением, с проектным управлением. Чем больше таких решений будет, тем более доступными будут образовательные технологии для наших детей», — объяснил эксперт.

В вузе добавили, что первый такой центр уже работает в Калининграде с марта 2019 года. Дом научных коллабораций БФУ — отдельное структурное подразделение университета, развивающее «современные компетенции и формирующее изобретательское, креативное, критическое и продуктовое мышление, в том числе с использованием сетевых форм организации образования» совместно с образовательными организациями Калининградской области, промышленными предприятиями, бизнес-структурами, с целью подготовки будущих кадров для отраслей, соответствующим приоритетным направлениям развития России.

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