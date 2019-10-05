Киев, , 14:55 — REGNUM Любое вознаграждение пообещал юрист Андрей Портнов тому, кто владеет какой-либо информацией о намерениях бывшего депутата Рады Сергея Пашинского покинуть Украину. Об этом юрист 5 октября написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Сергей Пашинский Vadim Chuprina

«Друзья, крупное вознаграждение за любую информацию о попытке в течение нескольких предстоящих дней, до избрания меры пресечения, отъезда из Киева этого существа», — написал Портнов под фотографией Пашинского.

Напомним, ранее ГБР объявило бывшему депутату Рады Пашинскому о подозрении по делу о нанесении тяжких телесных повреждений. Наказание за правонарушение предусматривает срок заключения от пяти до восьми лет. Отметим, ранее ГБР объявило о подозрении бывшему генеральному прокурору Украины Юрию Луценко, которого обвинили в превышении служебных полномочий, а именно — в контроле над сетью нелегальных казино. Луценко в спешном порядке покинул Украину. Сейчас он находится в Великобритании.

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