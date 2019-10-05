Улан-Удэ, , 14:39 — REGNUM Студенческие мобильные бригады Бурятской государственной сельскохозяйственной академии отправятся на село, чтобы проконсультировать местных жителей возможностях самореализации. Об этом сообщила пресс-служба академии.

Работа запланирована в рамках реализации Всероссийского молодежного проекта по сохранению культурно-исторического наследия села и для повышения информированности населения о мероприятиях по программе «Свое дело в селе смело».

На состоявшейся 4 октября встрече студенты получили подробную информацию о мерах государственной поддержки начинающих фермеров, о грантах и субсидиях, о порядке регистрации фермерского хозяйства, об отчетности по использованию грантовых средств.

Эти знания участникам мобильных бригад предстоит передавать жителям сел пяти районов республики: Прибайкальского, Заиграевского, Иволгинского, Тарбагатайского и Селенгинского. Выездные мероприятия на селе начнутся уже в октябре.

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