Бишкек, , 14:37 — REGNUM Вопрос установления побратимых связей между столицами Грузии и Киргизии обсудили мэр Тбилиси Каха Каладзе и глава Бишкека Азиз Суракматов, сообщает 5 октября агентство 24.kg.

Встреча в Тбилиси Tbilisi.gov

Градоначальники встретились 5 октября в Тбилиси и приняли участие в праздничных мероприятиях по случаю дня города «Тбилисоба». Суракматов также встретился с мэром Еревана Айком Марутяном. Глава столицы Киргизии пригласил коллег на день города 29 апреля.

Напомним, в июле 2017 года Бишкек и Уфа стали городами-побратимами. Соответствующий договор был подписан на сессии международной ассамблеи столиц и крупных городов СНГ.