Киев, , 14:31 — REGNUM «На следующей неделе фигурант переедет в следственный изолятор и проведёт там какую-то часть своего случайного существования». Так прокомментировал дальнейшую судьбу бывшего депутата Рады Сергея Пашинского юрист Андрей Портнов. Соответствующую запись Портнов сделал 4 октября на своей странице в социальной сети Facebook.

Ранее бывший депутат Рады Сергей Пашинский, которому ранее государственное бюро расследований (ГБР) объявило о подозрение по уголовному делу, заявил о «преследовании» его по политическим мотивам, то есть — «за майдан».

«Мы постараемся повлиять на условия его содержания в камере и правильный коллектив единомышленников. А после этого мы довесим ему хищения в армии и воровство государственных активов. Если будет воля государства, сразу попробуем инициировать конфискацию в доход бюджета всего его личного имущества. Да, и мстим мы не за Майдан, а за наглую, плешивую и тупую морду», — отметил Портнов.

Напомним, ранее ГБР объявило Пашинскому подозрение в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений. 31 декабря 2016 года у депутата Пашинского возник спор с гражданином Химикусом, в результате которого Пашинский выстрелил в ногу своему оппоненту. Когда генпрокурором был Юрий Луценко, ГП оправдала депутата, решив, что Пашинский прострелил ногу своему оппоненту в целях обороны.