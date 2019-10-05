Киев, , 13:50 — REGNUM Бывший лидер организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Одесской области, убивший человека в Одессе в 2018 году, не является подозреваемым. Об этом заявил генпрокурор Украины Руслан Рябошапка 4 октября на брифинге с журналистами.

«Во-первых, Стерненко — не подозреваемый. Ему подозрение еще не предъявили», — ответил Руслан Рябошапка на вопрос журналистки о своей встрече с Сергеем Стерненко, о которой ранее появилась информация в СМИ.

Рябошапка пояснил, что во время встречи со Стерненко «речь не шла о каком-то конкретном уголовном расследовании или уголовном производстве. Речь шла о нападениях на людей, которые занимали активную гражданскую позицию в Одессе и о том, что жизни и здоровью этих людей есть серьезные угрозы», — отметил генеральный прокурор.

Напомним, в мае 2018 года Сергей Стерненко в Одессе убил человека. При президенте Порошенко дело радикала «замяли». Ранее ресурс Страна.ua опубликовал текст уведомления о подозрении Сергею Стерненко, которое последнему так и не было вручено. В тексте, в частности, отмечалось, что Стерненко убил человека не потому, что тот на него напал, а потому, националист «не смог справиться с нервным напряжением и без каких-либо реальных угроз для своей жизни и здоровья… воспользовавшись фактором внезапного нападения, нанес удар лезвием ножа» человеку, который в результате этого умер от потери крови.

Отметим, ранее вдова убитого написала в Facebook открытое письмо, в котором выражала намерение обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому и к новому генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке как к «последней инстанции» ввиду того, что никаких результатов расследования этого дела нет.