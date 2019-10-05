Киев, , 13:41 — REGNUM Бывшему главе ГП «Укрвакцина» объявлено подозрение в незаконном «завладении средствами госпредприятия в крупных размерах». Об этом 4 октября сообщается на сайте прокуратуры города Киева.

«Следствием установлено, что в течение 2016−2017 годов бывшим руководителем ГП «Укрвакцина» министерства здравоохранения Украины были незаконно получены средства госпредприятия на сумму 245 тыс. грн. под видом премий, надбавок и неправомерно повышенного должностного оклада», — говорится в сообщении прокуратуры.

В прокуратуре также сообщили, что соучастником данного преступления была и бухгалтер предприятия, «которая способствовала в завладении средствами путем изготовления и подписания необходимых бухгалтерских документов и отражение их в отчетности предприятия».

«В настоящее время бывшему гендиректору ООО «Укрвакцина» сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 191 УК Украины, то есть в завладении средствами госпредприятия в крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением. Кроме того, бывшему главному бухгалтеру госпредприятия также сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191 УК Украины, то есть пособничество в завладении средствами госпредприятия в крупных размерах», — отметили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что в городе Вилково Одесской области при реконструкции и строительстве местной канализации было похищено около 7 млн. гривен.