Санкт-Петербург, , 13:05 — REGNUM Известный голливудский актер и политик Арнольд Шварценеггер высказался о красоте русских женщин, об этом 4 октября он рассказал на площадке международного образовательного форума Synergy Global Forum, прошедшего в Санкт-Петербурге.

По словам Шварценеггера утверждение о том, что русские женщины особенно красивы, «очень справедливо и это не случайно».

Однако артист подчеркнул, что женщин следует оценивать не только по внешности, потому что это будет односторонней оценкой.

Напомним, международный форум Synergy Global Forum объединяет в себе ярчайших представителей из разных сфер — предпринимателей, журналисты, спортсмены, политики, артисты. Все они переворачивают целые индустрии и формируют культурный код современности.

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