Тбилиси, , 12:46 — REGNUM Количество визитов российских граждан в Грузию в сентябре 2019 года сократилось на 20,6% по сравнению с сентябрем 2018 года. Тем не менее, россияне лидируют по количеству визитов в Грузию. Об этом сообщили в национальной администрации туризма в Грузии, передает 5 октября Первый канал Грузинского телевидения.

Пётр Верещагин. Вид на Тифлис. 1874

Так в сентябре из России было осуществлено 147 425 визитов, из Азербайджана — 145 482 (на 4,8% выше, чем в сентябре 2018 года), из Армении — 128 670 (на 8,1% выше, чем в сентябре 2018 года), из Турции — 89 294 (на 8,3% выше соответственно).

В целом за 9 месяцев 2019 года из России было совершено 1 205 974 визитов, из Азербайджана — 1 169 831, из Армении 993 144 и из Турции 907 350 визитов соответственно.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по итогам августа 2019 года доходы Грузии в сфере туризма составили $396,4 млн, что на 10,6% меньше, чем в августе 2018 года.

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