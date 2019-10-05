Нур-Султан, , 12:43 — REGNUM По итогам первых восьми месяцев 2019 года против сотрудников правоохранительных органов Казахстана возбудили 307 уголовных дел, сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел республики.

Сотрудники полиции подозреваются в мошенничестве, взяточничестве, превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств. Отмечается, что большинство уголовных дел возбуждено по коррупционным статьям.

В МВД отметили, что важным элементом в борьбе с коррупцией является привлечение к ответственности руководителей за нарушения подчиненных. В частности, от занимаемой должности был отстранен глава департамента уголовно-исправительной системы по Кызыл-Ординской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября по подозрению в коррупции задержаны полковники полиции: заместитель начальника департамента полиции Акмолинской области и глава управления финансового обеспечения.

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