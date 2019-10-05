Ташкент, , 11:10 — REGNUM В Узбекистане повысили базовые должностные оклады научных и руководящих работников научно-исследовательских учреждений, сообщили в пресс-службе министерства юстиции.

Как и прежде на размер заработной платы влияют звание и опыт научной деятельности. В частности, ставка заработной платы стажера исследователя составит 3 млн сумов ($318), директора института с ученой степенью доктора наук — 7 млн сумов ($747).

Как сообщало ИА REGNUM, в середине сентября правительство Узбекистана утвердило единую тарифную сетку оплаты труда на основе минимального размера оплаты труда в 634 880 сумов ($67).

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