Москва, , 10:26 — REGNUM Врачи дали рекомендации гражданам по борьбе с высоким артериальным давлением. Рекомендации опубликованы на портале «Медикфорум» 2 октября.

Медики предупреждают, что повышенное давление, которое держится в течение длительного времени, увеличивает риск сердечного приступа, тромбоза и инсульта. При этом нейтрализовать высокое давление вполне можно естественным путем, без каких-либо специальных медикаментов.

Высоким артериальным давлением (гипертония) считаются показатели 140/90. Если такое давление держится длительное время, человек обязан предпринять какие-то меры для его снижения.

Конечно, самый простой способ — это принять гипотензивные средства, в частности, ингибиторы АПФ, диуретики или бета-адреноблокаторы.

Но на самом деле коррекция образа жизни при очень высоком давлении может стать очень эффективной мерой по его снижению и снизить количество используемых гипертоником лекарств.

Есть несколько научно доказанных способов снижения повышенного артериального давления.

В первую очередь — это потеря веса. Большинство людей с высоким давлением имеют избыточный вес. Сбросьте четыре лишних килограмма — и уровень кровяного давления снизится на 10 мм рт. ст.

Отказ или снижение потребления соли. Если человек каждый день съедает 10 граммов соли — то это слишком много. Максимально в день следует съедать не более 5−6 граммов соли. Гипертоникам вообще рекомендуется отказаться от соли в рационе.

Рацион гипертоника должен быть легким. В пищу лучше использовать много овощей, фруктов, нежирных молочных продуктов и цельного зерна. Все это способствует снижению артериального давления.

Нормализуют давление крови и способствуют укреплению сердца тренировки на выносливость. Это и легкие пробежки, и езда на велосипеде, а также плавание. Нужны как минимум 150 минут нагрузок с легким потоотделением в неделю.

Свекольный сок оказывает хоть и слабое, но гипотензивное действие на организм. Для получения эффекта нужно выпивать как минимум четверть литра.

Чеснок также является гипотензивным средством. Его активно используют в китайской медицине.

Магний расслабляет сосуды, что приводит к снижению кровяного давления. для этого нужно потреблять 300−500 мг магния в день.

Боярышник является классическим растительным препаратом для сердца. Он регулирует сердечный ритм и тем самым оказывает косвенное влияние на кровяное давление.

Проверенный способ — сауна. В сауне организм расслабляется, а кровеносные сосуды расширяются, что приводит к снижению артериального давления. Однако сауна подходит только для людей с умеренно высоким кровяным давлением, которые не имеют серьезных болезней сердца.

Оказывается, что донорство крови также способствует снижению кровяного давления. Если сдавать кровь четыре раза в год, то это является эффективным способом борьбы с гипертонией. Исследования показали, что у людей с очень высоким давлением, 160/100, давление в среднем упало на 17 мм рт. ст., если они сдают кровь четыре раза в год.