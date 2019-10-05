Москва, , 09:55 — REGNUM «Жёлтый», потенциально опасный уровень погодной опасности объявлен синоптиками в Москве и Московской области. Об этом 5 октября сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Потенциально опасной погода объявлена из-за сильного порывистого ветра, скорость его составит 5−10 м/с, скорость отдельных порывов до 17 м/с.

Предупреждение будет действовать в Москве с 09:00 часов 6 октября до 09:00 часов 7 октября, в Подмосковье — с 00:00 часов 6 октября до 00:00 часов 7 октября.

Ранее ИА REGNUM сообщало о похолодании в Москве, которое вызовет холодный атмосферный фронт. На выходных 5 и 6 октября ожидаются дожди, возможен мокрый снег.

В ночь на 7 октября температура воздуха в Московской области понизится до 0…-2 градусов.

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