Бишкек, , 09:35 — REGNUM В работу бригад скорой медицинской помощи Бишкека планируют внедрить скутеры. Об этом заявил глава центра экстренной медицинской помощи столицы Киргизии Искандер Шаяхметов, сообщает издание 24.kg.

По его словам, в Бишкеке продолжает расти количество вызовов скорой помощи — в сутки поступает от 800 до 900 звонков, в обработку принимается 550−600 вызовов.

Шаяхметов отметил, что столице требуется 120−130 групп скорой медицинской помощи, но их в настоящее время насчитывается всего 38. Однако после внедрения автоматизированной системы управления количество необходимых бригад сократилось до 69.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля в правительстве Киргизии заявили, что на приобретение автотранспорта для службы скорой медицинской помощи в республике планируется выделить 35 млн сомов (32 млн рублей).

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