Москва, , 09:20 — REGNUM В Правилах дорожного движения может появиться новый термин — «средства индивидуальной мобильности». Соответствующие поправки к Правилам дорожного движения готовят Министерство транспорта России и Государственная инспекция по безопасности дорожного движения (ГИБДД), сообщил в эфире «Коммерсантъ-FM» начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин.

Он рассказал, что под «средствами индивидуальной мобильности» имеются в виду сразу несколько устройств. Это и популярные сейчас гироскутеры и электросамокаты, а также моноколеса, сегвеи, скейты, роликовые коньки и традиционные самокаты.

Пользователям этих устройств могут предписать передвигаться на них по велосипедным дорожкам или тротуарам, а также ограничить скорость 20 километрами в час.

Если же велосипедных дорожек и тротуаров нет, пользователи этих устройств могут выехать на проезжую часть, но двигаться они должны исключительно по правой стороне.

Какие меры наказания для нарушителей этих возможных нововведений будут предусмотрены, пока не сообщается.