Ташкент, , 08:54 — REGNUM Руководство малазийского Университета управления и предпринимательства Binary планирует открыть филиал в городе Ургенче Хорезмской области Узбекистана, сообщили в пресс-службе МИД Узбекистана.

4 октября завершился визит делегации малазийского университета во главе с ректором Джозефом Адайкаламом. В рамках визита прошли встречи с хокимом (главой) Хорезмской области Фархадом Эрмановым и ректором Ургенчского государственного университета Бахромом Абдуллаевым.

По итогам встречи стороны договорились открыть совместный факультет на базе Ургенчского государственного университета с возможностью запуска полноценного филиала.

Напомним, частный Университета управления и предпринимательства Binary был создан в 1984 году. Образовательная организация готовит кадры в сферах управления, информационных технологий и обучения предпринимательству.

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