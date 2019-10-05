Москва, , 08:25 — REGNUM Неделя агропромышленного комплекса, организованная Минсельхозом России, началась в Москве 4 октября с открытия крупнейшего гастрономического фестиваля «Золотая осень». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Основной зоной фестиваля стала ярмарка на Красной площади — в самом центре столицы появилось настоящее русское поле, плодовые сады, пастбища со скульптурами животных и другие арт-объекты, формирующие экспозицию сельского хозяйства России в миниатюре.

Сегодня свою продукцию здесь представили свыше ста российских сельхозпроизводителей из более 50 регионов страны. Они привезли в Москву свои лучшие товары — молочную, мясную и рыбную продукцию, овощи, фрукты и виноград, кондитерские изделия, мед и другие продукты — «визитные карточки» российских территорий.

Также в рамках фестиваля создана зона агроинноваций, в которой посетители могут узнать о новых технологиях, применяемых в сельском хозяйстве: точном земледелии, беспилотных аппаратах, использовании больших данных в агропромышленном комплексе и в целом получить представление о современном облике российского АПК.

Мероприятие пройдет в период до 13 октября. Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году на фестиваль «Золотая осень» в Москву приехали более 1 тыс. производителей из 55 регионов России. На площадках побывали 6,5 млн человек.

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