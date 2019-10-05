Нур-Султан, , 08:21 — REGNUM Десять зрителей концерта российского исполнителя Алексея Чумакова в Нур-Султане сдали билеты, возмущаясь организаторами мероприятия. Об этом написал сам артист на своей странице в социальных сетях.

Чумаков попросил прощения у зрителей, которые возмутились танцами непосредственно у сцены, где выступал артист. Танцующие поклонники закрыли обзор сцены для зрителей первых рядов.

«Я не могу остановить тысячу человек, желающих оказаться вместе с вами, вместе с нами (музыкантами), максимально рядом друг с другом», — написал певец. Он предположил, что танцующие и поющие люди покажутся не лишними, если к ним присоединиться.

Напомним, 22 сентября Алексей Чумаков выступил на концерте в честь Дня города во Владикавказе. Праздничные мероприятия проходили в течение недели.

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