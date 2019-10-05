Бангкок, , 07:46 — REGNUM В Таиланде миграционная служба задержала афериста, который два с половиной года назад сбежал из Южной Кореи прихватив с собой $16,5 млн. Об этом пишет газета Bangkok Post.

Сотрудники тайского иммиграционного бюро задержали 36-летнего гражданина Южной Кореи по фамилии Юн в элитном кондоминимуме в районе Банг-Ламунг города Чонбури.

В южной Корее Юн занимался финансовыми аферами в период с 2009 по 2016 годы. В частности, он обманом выманивал у своих жертв деньги по предлогом инвестиций во фьючерсный рынок. Таким образом он украл $16,5 млн.

Когда власти наконец вычислили Юна, он скрылся в Таиланде, прихватив с собой деньги. Там он прожил более двух лет. Теперь он будет депортирован на родину, где его ждет суд.

Также тайская иммиграционная служба задержала другого беглого южнокорейского преступника, который скрывался от правосудия 25 лет. Это мужчина по фамилии Ян, который обвиняется в подделке финансовых и личных документов. Его задержали во время облавы на нелегальных мигрантов с просроченными визами. Яна также депортируют.

Стоит отметить. ю что в Южной Корее течение срока давности по преступлениям приостанавливается, если подозреваемый бежал из страны.