Якутск, , 07:48 — REGNUM Обращение главы Якутии Айсена Николаева к автору книги, по которой был создан сериал «Игра престолов», писателю Джорджу Мартину с приглашением посетить Республику Саха, было опубликовано 4 октября в Twitter.

Своё обращение Николаев опубликовал на двух языках, английском и русском. Оно начинается в традиционном для героев сериала стиле: «Седьмое пекло, Джордж! В Якутии зима совсем близко».

Далее глава Якутии говорит, что книги Мартина согревают жителей Республики Саха по вечерам долгой зимой и приглашает писателя приехать в Якутию в гости и ощутить, как это — находиться большую часть года «по ту сторону от Стены».

К посту прикреплено фото знаменитых Ленских столбов, природного памятника, который, как считают жители Якутии, является реальным воплощением Стены, защищающей героев, из романа Мартина.

Ранее ИА REGNUM сообщало о передаче народного «Оскара», изготовленного якутскими умельцами, Джорджу Мартину. Писатель был в восторге от подарка и выразил надежду на встречу с жителями Якутии в будущем.

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