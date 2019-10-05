Саратов, , 07:35 — REGNUM Главный врач Дергачевской районной больницы Саратовской области уволен. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Саратовской области Сергей Наумов.

Причиной увольнения главврача стала видеозапись, опубликованная в социальной сети Instagram. На этой видеозаписи видно, как люди едут в микроавтобусе для хозяйственных нужд, а рядом в салоне лежат сетки с капустой и картонные коробки.

Женщина на видеозаписи говорит, что ехать так довольно тяжело и «ноги не гнутся, выйдешь — будешь падать». В то же время ноги нельзя отодвигать от коробок, иначе они упадут.

В сообщении поясняется, что таким от образом инвалидов первой группы на машине для хозяйственных нужд возят по нескольку раз в неделю по 500 километров из Дергачей до города Энгельса на процедуру гемодиализа.

Наумов заявил, что главврач Дергачевской районной больницы Шамиль Хусаинов допустил необъяснимое грубейшее должностное нарушение. В отношении него приняты приняты исчерпывающие организационные меры: он освобожден от занимаемой должности.

Заместитель председателя правительства области считает, что произошедшее должно напомнить главным врачам больниц Саратовской области о том, как нужно относится к пациентам.