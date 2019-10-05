Нью-Йорк, США, , 07:33 — REGNUM Резолюцию по противодействию киберпреступности в ходе 74-й сессии Генассамблеи ООН представит российская делегация, объявил заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин 5 октября на заседании Третьего комитета Генассамблеи (по социальным и гуманитарным вопросам прав человека).

Кузьмин отметил важность движения к заключению юридически обязывающих договоренностей по всем аспектам противодействия киберпреступности.

Заместитель постпреда РФ при ООН заявил, что Россия, взяв за основу резолюцию, принятую в прошлом году, а также апробированные формулировки, подготовила проект новой резолюции. Её целью станет содействие процессу борьбы с киберпреступностью.

Кузьмин призвал поддержать эту инициативу и войти в число её соавторов все государства-члены ООН. Он выразил убеждённость, что совместными усилиями возможно отыскать «компромиссные и взаимовыгодные решения».

В 2018 году подобная резолюция ООН была принята большинством голосов. На основе резолюции создали рабочую группу по вопросам кибербезопасности.