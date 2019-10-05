Вашингтон, 5 октября 2019, 05:32 — REGNUM «Есть детей» призвала одна из участниц встречи по экологии в CNN, заявил американский журналист Райан Сааведра в Twitter:
https://twitter.com/RealSaavedra/status/1179908480322289664
Эмоциональное выступление активистки вызвало бурное обсуждение в соцсетях. Один из пользователей отметил, что такие выступления показывают, кто такие экоактивисты.
Отметим, что экоактивистка переживает, что скоро ей и остальным людям будет нечем дышать. Не поможет даже полное уничтожение России: «даже если мы разбомбим Россию…»
Встречу проводила в Нью-Йорке представительница Демократической партии Александрия Окасио-Кортес.
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