Вашингтон, , 05:32 — REGNUM «Есть детей» призвала одна из участниц встречи по экологии в CNN, заявил американский журналист Райан Сааведра в Twitter:

«Одна из трех сторонников Окасио-Кортеса сходит с ума по поводу изменения климата во время ратуши AOC, утверждая, что у нас осталось всего несколько месяцев: «Мы должны начать есть детей! У нас нет достаточно времени! … Мы должны избавиться от детей! … мы должны есть детей!»

https://twitter.com/RealSaavedra/status/1179908480322289664

Эмоциональное выступление активистки вызвало бурное обсуждение в соцсетях. Один из пользователей отметил, что такие выступления показывают, кто такие экоактивисты.

Отметим, что экоактивистка переживает, что скоро ей и остальным людям будет нечем дышать. Не поможет даже полное уничтожение России: «даже если мы разбомбим Россию…»

Встречу проводила в Нью-Йорке представительница Демократической партии Александрия Окасио-Кортес.

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