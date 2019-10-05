Эр-Рияд, , 04:36 — REGNUM В Саудовской Аравии разрешили проживать туристам разных полов в одной комнате в гостинице без подтверждения родства, сообщает агентство Reuters.

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Также, согласно нововведениям в саудовском законодательстве, женщинам, включая гражданок Саудовской Аравии, теперь разрешено самостоятельно арендовать комнату в отеле.

«Раньше саудовских граждан просили предъявлять подтверждение родства, чтобы снять комнату в отелях. Сейчас в этом нет необходимости для иностранных туристов», — говорится в заявлении саудовской комиссии по туризму и национальному наследию.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября саудовские власти разрешили женщинам проходить службу в рядах вооруженных сил. Они смогут служить во всех родах войск и получать звания от рядового до сержанта.

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