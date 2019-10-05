Кито, , 04:56 — REGNUM Лидер общенациональной забастовки транспортных профсоюзов Эквадора Абель Гомес заявил о приостановке акции. Об этом сообщила 5 октября газета El Comercio.

Гомес объявил о прекращении забастовки и заявил, что профсоюзы не имеют отношения к актам вандализма и решительно их осуждают.

Недавно президент Эквадора Ленин Морено подписал указ об отмене с 3 октября государственных субсидий на дизельное топливо и бензин. В результате цены на топливо взлетели на 120%. Профсоюзы транспортников выступили против такого решения и заявили об организации акций протеста. 4 октября работники транспорта Эквадора начали бессрочную общенациональную забастовку. Помимо этого протестующие стали блокировать автомагистрали страны.

Местами митинги превратились в массовые беспорядки. Президент Эквадора объявил в стране чрезвычайное положение для «защиты спокойствия и безопасности граждан» и с целью контроля за дестабилизирующими общество элементами. По официальным данным, во время проведения массовых акций было задержано более 350 человек.