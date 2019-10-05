Хантингтон-Парк, , 03:20 — REGNUM Полиция Калифорнии задержала учащуюся средней школы с заряженным огнестрельным оружием в городе Хантингтон-Парк, сообщила 5 октября телекомпания ABC.

Школьница с пистолетом (сс) ajari

В полицию города поступил срочный вызов из местной средней школы. Прибывший наряд обнаружил, что сотрудники учебного заведения смогли изолировать ученицу от остальных детей. При обыске у девушки нашли заряженный пистолет.

Телеканал CNN обнародовал данные о том, что в текущем году в Соединённых Штатах было уже 22 случая стрельбы в школах. Последний из таких инцидентов имел место в мае в пригороде Денвера. Результатом стрельбы стала гибель одного школьника, семь детей были ранены.

Издание The Washington Post приводит данные с 1 января по 18 мая прошлого года. В шестнадцати инцидентах со стрельбой в учебных заведениях США были убиты 29 учащихся и преподавателей. При этом сумма боевых и небоевых потерь американских силовиков составила 13 человек.

С апреля 1999 года по март 2018 года более 187 000 учеников и студентов как минимум 193-х учебных заведений Соединённых Штатов столкнулись с вооруженным насилием на занятиях.