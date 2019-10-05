Москва, , 02:30 — REGNUM В зрелой семье кто бы сколько ни получал, хорошим доходам все «радуются вместе», не соревнуясь, заявил российский врач-сексолог Евгений Кульгавчук в интервью «Вечерней Москве».

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Комментируя данные о том, что в России в среднем «для счастья» человеку нужно зарабатывать ежемесячно 161 тыс. рублей, психотерапевт заявил:

«Это совместный вклад — синергия. Если кто-то зарабатывает больше, то в этом случае радуются вместе».

А если семья незрелая, то «кто-то из партнёров может начать комплексовать, нервничать, принижать достоинство партнёра в других областях, не связанных с заработком», отмечает врач.

Когда же женщина начинает зарабатывать больше, ведь «в стрессовых условиях мужчины чаще надламываются» и им бывает трудно найти работу в кризис, мужчина может начать «переживать, комплексовать, уходить, выпивать».

Кульгавчук «Некоторые женщины (в практике встречались и такие случаи) бросали высокооплачиваемую работу только для того, чтобы сохранить в семье мир. Но этот путь неправильный».

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Напомним, в среднем 161 тыс. руб. в месяц — это та зарплата, которая, как оказалось, нужна среднестатистическому жителю РФ «для счастья». Мужчины запросили больше — 181 тыс. руб., женщины — меньше — 138 тыс. руб.

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