Москва, , 01:54 — REGNUM Поставки в Россию импортной вакцины от гриппа ожидаются в следующем месяце, пишет газета «Коммерсантъ».

По словам Гийома Ошальтера, генерального менеджера «Санофи Пастер» в России и Белоруссии (производитель вакцины «Ваксигрип»), поставка вакцины задерживается «в связи с непредвиденными затруднениями на финальном этапе производства вакцин».

Ошальтер «Данная вакцина в ближайшее время поступит на сертификацию, планируется к поставке в Россию в аналогичном прошлому году объёме и начиная с ноября будет доступна к отгрузкам со склада АО «Санофи Россия».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, прививочная кампания от гриппа в 2019 г. началась 25 сентября.

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