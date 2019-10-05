Москва, , 00:42 — REGNUM О положительном значении работы российских спецслужб высказался глава Международной Ассоциации ветеранов спецподразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в эфире радио Sputnik.

Комментируя заявление секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева о предупреждении с начала года терактов в четырёх российских городах, Гончаров заявил:

«Сеть, которая вербует и готовит людей, способных стать шахидами, террористами — факт, который настораживает всех, кто занимается проблемами террора.»

«Надо признать положительную работу наших спецслужб, которые предотвратили теракты, задержали тех, кто их готовил», — добавил Гончаров.

Он призвал поблагодарить офицеров спецназа, занимающихся на последнем этапе задержаниями и арестами террористов, а также особо отметил работу Первого агентурно-оперативного аппарата, находящего сведения при помощи «своих источников в среде бандитов «.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Патрушев 4 сентября заявил, что теракты были предотвращены в Воронеже, Владимире, Тамбове и Туле.

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