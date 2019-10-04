Москва, , 23:17 — REGNUM Победителем всероссийского конкурса «Учитель года» стала преподаватель русского языка из Волгограда Лариса Арачашвили. Финал конкурса состоялся сегодня, 4 октября, в Большом кремлевском дворце.

Про Арачашвили известно, что она пять лет работает в средней школе №55 «Долина знаний» Советского района Волгограда. В 2013 году она окончила Волгоградский государственный социально-педагогический университет. В 2015 году она окончила Волгоградский государственный социально-педагогический университет.

Арачашвили призналась, что была немного неготова к победе и поблагодарила своих учеников.

«Была немного не готова к победе, и хочу сказать огромное спасибо тем людям, которые меня «сделали» — моим ученикам», — сказала она.

Конкурс «Учитель года» прошел в России уже в 30-й раз. В этом году в нем приняли участие 55 женщин и 30 мужчин. Средний возраст участников конкурса — 25 лет.

Примечательно, что Лариса Арачашвили стала седьмой женщиной, которая выигрывает этот конкурс. Большинство конкурсов выигрывали педагоги-мужчины.