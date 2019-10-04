Нижний Новгород, , 22:04 — REGNUM В Нижнем Новгороде 30 учителям — победителям приоритетного национального проекта «Образование», конкурса «Учитель года», а также воспитавшим победителей олимпиад вручили награду «За безупречное служение учительскому делу». По словам замглавы города Любови Сачковой, награждение ежегодно 30 педагогов станет традиционным, сообщили ИА REGNUM в мэрии.

Она поздравила всех участников встречи от имени главы города Владимира Панова с Днем учителя и отметила, что педагог — это ответственная миссия, которая заключается не только в обучении ребенка, но и в нравственном воспитании.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе завершился конкурс на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности, получившие широкое общественное признание. В итоге 19 победителей конкурса получат премии в размере 200 тыс. рублей за счет субсидий из федерального бюджета, областной бюджет выделит средства на выплаты премии в размере 96 тыс. рублей 66 учителям.