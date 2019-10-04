Серпухов, Московская область, , 21:59 — REGNUM Жительница подмосковного Серпухова Маргарита Грачева, которая приобрела известность благодаря тому, что её бывший ревнивый муж отрубил ей кисти рук в лесу, заявила, что решила вновь выйти замуж. Об этом она рассказала в интервью KP.RU.

Грачева выпустила автобиографическую книгу «Счастлива без рук», в которой она описывает некоего Мистера Икс. Он появляется в последних главах её книги.

Грачева рассказала журналистам, что Мистер Икс — реальный человек, имя которого она не хочет пока называть. Однако он сделал ей предложение, и она дала согласие. Свадьба должна состояться в будущем году.

Женщина отметила, что несмотря на страшные события в прошлом, она бы хотела иметь большую семью и любящего мужа.

Напомним, что бывший муж Грачевой, будучи очень ревнивым, вывез её в лес и отрубил там кисти обеих рук. Врачам удалось пришить только кисть левой руки, на место правой был установлен роботизированный протез. Муж Грачевой получил тюремный срок.

Эта история имела широкий общественный резонанс. Жители Серпухова собрали деньги, на которые Грачевой за рубежом был установлен протез.