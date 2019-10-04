Кемерово, , 20:58 — REGNUM Кемеровская прокуратура проверила, как органы местного самоуправления и теплоснабжающие организации провели подготовку к отопительному сезону 2019−2020 годов. В ходе проверок выявлены многочисленные нарушения законодательства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Нарушения, по данным ведомства, связаны с ненадлежащим исполнением обязанностей по организации теплоснабжения потребителей.

Так, руководителям ООО «ТеплоРесурс», МП «Исток» и МУП «Комфорт» внесены представления за работу без лицензии. В г. Мариинске опротестована программа проведения проверки готовности к отопительному сезону. В Ижморском районе установлено несоблюдение сроков проведения и окончания подготовительных мероприятий на объектах теплоснабжения. Удовлетворены требования прокурора к администрации Тисульского района о понуждении к ремонту котельной в пгт Белогорск.

Отмечается, что семь территорий и вовсе могут быть признаны не готовыми к прохождению отопительного сезона: Тисульский, Яшкинский, Мариинский и Ижморский районы, Киселевский, Юргинский и Новокузнецкий городские округа.