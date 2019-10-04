Сухум, , 20:40 — REGNUM С начала 2019 года в рамках программы накопительно-ипотечной системы (НИС) жилищного обеспечения военнослужащих 18 офицеров и сержантов российской военной базы в Абхазии стали обладателями новых собственных квартир. Об этом 3 октября сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Каждый военнослужащий выбрал регион для приобретения постоянного жилья на территории России. Большая часть выбранных квартир пришлась на Краснодарский край и Ростовскую область.

Военнослужащие могут воспользоваться целевым жилищным займом для приобретения жилья в желаемом регионе России после трех лет участия в НИС. При этом за ипотечный кредит полностью расплачивается министерство обороны Российской Федерации. Наличие собственного жилья у военнослужащего или членов его семьи не препятствует получению квартиры по программе накопительно-ипотечной системы.