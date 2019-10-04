Екатеринбург, , 20:34 — REGNUM Новые линии метро должны появляться в Екатеринбурге каждые десять лет. Об этом заявил мэр Александр Высокинский, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

По словам чиновника, столице Среднего Урала давно пора выйти из числа городов с самым коротким метрополитеном. Градоначальник уверен, что новую ветку нужно открывать каждые десять лет.

Екатеринбург стремительно растёт, вместе с этим растёт и число единиц наземного транспорта, поэтому именно метро сможет разгрузить дороги и сделать передвижение по ним быстрым и комфортным, подчеркнул мэр.

Напомним, ранее в Екатеринбурге поручили размежевать землю для второй ветки метро. В том числе будет сделана проектная документация для строительства второго метродепо.

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