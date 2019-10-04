Челябинск, , 20:24 — REGNUM В Челябинской области подведены итоги операции «Нелегал-2019», которая прошла с 30 сентября по 3 октября. В ходе неё по фактам нарушения миграционного законодательства возбудили 49 уголовных дел, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Ещё 15 уголовных дел были связаны незаконным оборотом наркосредств, а одно — с нелегальным оборотом оружия. Кроме того, правоохранительные органы пресекли 701 административное правонарушение.

Также выявлены восемь лиц, которые находятся в федеральном розыске, добавили в челябинском областном УМВД.