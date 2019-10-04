В Екатеринбурге общественник Виктор Балдин попытается обжаловать отказ в проведении митинга и шествия против опроса о храме Святой Екатерины. Об этом он заявил ИА Znak.

Екатеринбург, , 19:59 — REGNUM Балдин не согласился с решением регионального министерства общественной безопасности, которое отказало активисту в проведения протестных акций на 200 человек. Чиновники не нашли в заявке общественника чёткого указания, где конкретно будет проходить акция.

Активист попытается обжаловать отказ чиновников в суде. Неизвестно, успеет ли Бардин к сроку — общественник намечал акцию на 13 октября 2019, день проведения опроса.

Напомним, ранее в горизбиркоме Екатеринбурга отказали заявке на проведение референдума о сквере у Драмтеатра. Группа активистов пыталась поставить на голосование вопрос о возвращении скверу статуса ТОП-1 (территории общего пользования).

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