Сухум, , 19:34 — REGNUM Районные призывные комиссии будут усилены медицинскими специалистами, медицинское освидетельствование во время первоначальной постановки на воинский учет призывники Абхазии пройдут на базе республиканской больницы министерства здравоохранения. Соответствующее решение было принято в Минздраве республики под руководством министра здравоохранения Тамаза Цахнакия при участии военного комиссара Абхазии, полковника Беслан Тарба, главных врачей центральных районных больниц и представителей столичного управления здравоохранения. Об этом 4 октября сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Абхазии.

Республиканская больница. Сухум, Абхазия

Тамаз Цахнакия отметил, что во время первичной постановки на воинский учет нередко возникает проблема полного обследования призывников. В связи с этим министерство предложило организовать единый центр на базе поликлинического консультативного отделения больницы, где принимают все необходимые специалисты, есть возможность провести полную диагностику. Минздрав предложил военкомата составить график доставки и расписание осмотров призывников в больнице.

Как уточнил министр здравоохранения, это решение будет закреплено в соответствующем приказе министерства о порядке проведения обследования граждан допризывного возраста.