Кострома, , 19:31 — REGNUM Костромская межрайонная природоохранная прокуратура проверила соблюдение требований законодательства при вырубке деревьев в Костроме. Надзорный орган считает, что управление архитектуры и градостроительства Костромы выдало разрешение на эти работы с нарушениями отраслевого законодательства. «Представление об устранении нарушения закона» опубликовала сопредседатель Костромского экологического движения «Во имя жизни» Валентина Ямщикова.

История с костромскими липами тянется с августа 2019 года. Тогда власти города объявили о вырубке многолетних деревьев в центре, вдоль улицы Шагова в рамках благоустройства города. Взамен обещали посадить 100 новых саженцев.

Часть жителей посчитала, что вырубка растущих вдоль дороги лип лишит их дома защиты от пыли и шума. К ним присоединились местные активисты. Костромичи провели народный сход, на котором призвали городские власти отказаться от мероприятия. 6 сентября вместе с «зелеными» вышли на митинг в защиту лип. Пикетчики стояли с плакатами «Оставьте нам наши деревья!», «Не дадим пилить ни деревья, ни бюджет!».

Спустя месяц после обращения активистов в природоохранную прокуратуру, надзорный орган потребовал от мэрии устранить нарушение закона.

Оказалось, что городская администрация не предоставила проект реконструкции улично-дорожной сети, согласно которому необходима вырубка старых лип на Шагова. Зампрокурора Артем Михин требует от чиновников принять меры по устранению нарушений и привлечь должностных лиц к дисциплинарной ответственности