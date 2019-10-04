Новосибирск, , 19:15 — REGNUM В Новосибирской области с 11 по 20 октября пройдет VII Фестиваль науки «Nauka 0+». Организаторами выступили правительство региона и новосибирское министерство науки и инновационной политики. В этом году фестиваль будет посвящён 150-летию открытия Периодического закона химических элементов.

В программе: выставка научных достижений, экскурсии на инновационные предприятия, открытые лекции и интерактивные занятия в лабораториях, научные шоу и интеллектуальные конкурсы — более 100 мероприятий.

Открытие фестиваля состоится 11 октября в ГКЗ им. Каца. В этот день пройдут интерактивное научное шоу, выступления учёных и тематическая концертная программа.

По словам организаторов, цель фестиваля — рассказать доступным языком, чем занимаются учёные, как результаты научных исследований влияют на качество жизни современного человека и какие перспективы открывают научные достижения.

Новосибирская область — это центральная региональная площадка федерального проекта «Nauka 0+». В текущем году в рамках фестиваля запланировано беспрецедентное количество выездных мероприятий. Их проведут ученые-популяризаторы в Новосибирске и 30 муниципалитетах.

«Этот фестиваль — не только подтверждение статуса нашего региона как научного и инновационного центра, но и уникальная возможность вывести науку за пределы стен лабораторий и институтов, сделать её доступнее», — отметил министр науки и инновационной политики Новосибирской области Алексей Васильев.

Подробная программа на сайте фестиваля nsk.festivalnauki.ru