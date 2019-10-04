Серпухов, Московская область, , 19:08 — REGNUM Ставшая известной всей стране жительница подмосковного Серпухова Маргарита Грачева объявила, что хочет выйти замуж повторно. Об этом он рассказала в интервью KP.RU.

Напомним, что о Грачевой стало известно после того, как её бывший муж в пылу ревности отрубил ей обе кисти рук. Одну кисть удалось пришить, на место второй был установлен роботизированный протез. При этом деньги на протезирование собирали жители Серпухова, которые были потрясены судьбой Грачевой. Бывший муж Грачевой был осужден.

Грачева после таких жизненных потрясений написала книгу «Счастлива без рук». В этой автобиографической книге она описывает некоего романтического персонажа по имени Мистер Икс.

В интервью журналисты поинтересовались у Грачевой, кто же такой этот Мистер Икс. Она не стала называть его имени, но уточнила, что они собираются пожениться.

«Это реальный человек из моей жизни. Пока я не хочу это афишировать. С мамой я этого человека уже познакомила. Он сделал мне предложение, я его приняла. Будет свадьба. Но не в этом году», — сказала Грачева.