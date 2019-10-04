Симферополь, , 18:39 — REGNUM В Крыму необходимо выявить все категории нуждающихся в социальной защите граждан, потому что не всем сегодня оказывается помощь. Об этом журналистам заявил председатель комитета Госсовета РК по социальной политике и делам ветеранов Сергей Богатыренко.

«Сегодня мерами социальной поддержки могут воспользоваться инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, ветераны боевых действий, члены семей погибших (умерших) инвалидов, участников Великой Отечественной войны, инвалиды, дети-инвалиды, граждане, подвергшиеся воздействию радиации, многодетные семьи, труженики тыла, ветераны труда и ветераны военной службы, пенсионеры… Это не полный список, поэтому совершенствование законодательства в сфере социальной поддержки крымчан — наш приоритет. Необходимо выявить все категории нуждающихся в социальной защите граждан», — отметил Богатыренко.

Напомним, ранее Госсовет Крыма увеличил размер прожиточного минимума пенсионеров в 2020 году на 6,5%.

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