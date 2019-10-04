Рига, , 18:18 — REGNUM Бюро внутренней безопасности (IDB) МВД Латвии по подозрению во взяточничестве и возможном подкупе должностных лиц арестовало двух сотрудников Главного полицейского управления — сообщил портал LSM

В бюро IDB рассказали, что должностные лица государственной полиции, выполняя служебные обязанности, остановили грузовой транспорт, не имевший оплаченной дорожной лицензии, виньетки. Чтобы не применять к этому нарушению административный штраф полицейские попросили и получили взятку.

Ко всем задержанным применён статус не связанный с лишением свободы. Задержанным полицейским запрещено занимать любые должности в государственной полиции.

В это году бюро инициировало расследование 9 случаем взяточничества, в том числе, против сотрудников дорожной полиции.