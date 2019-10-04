Сочи, Краснодарский край, , 18:17 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин обсудил возможность работы системы здравоохранения как корпорации по примеру эффективно работающего «Росатома» с участником конкурса «Лидеры России». Он затронул эту тему в ходе заседания Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».

«А здравоохранение может работать как корпорация?», — задался вопросом Путин, приведя в пример госкорпорацию «Росатом», которую создал в свое время нынешний первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

«Вот Сергей Кириенко когда-то создал корпорацию «Росатом», она функционирует весьма эффективно», — подчеркнул глава государства.

«В таком варианте министерство занимается контролем, проверками, методиками и так далее. А само здравоохранение как система оказания очень важных для человека услуг работает именно как корпорация: со всеми зданиями, сооружениями, с показателями», — цитирует ТАСС слова Владимира Путина.