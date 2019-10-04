Симферополь, , 18:15 — REGNUM В следующие пять лет в Крыму необходимо построить третью очередь Мемориального комплекса «Концлагерь «Красный». Об этом заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов, сообщили 4 октября в пресс-службе Госсовета РК.

«За нашу каденцию это необходимо реализовать. Это будет колоссальным прорывом. В одном месте мы сможем создать уникальный музейный комплекс, где будут проходить различные выставки, куда будут приглашены гости, будет рассказана и показана история с помощью современных методов. Сейчас проект находится в стадии работы», — отметил спикер крымского парламента.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1942 по 1944 год в «Красном» погибли более 15 тысяч советских граждан. Одновременно там находилось от 400 до 2500 человек. В этом концлагере были впервые применены «душегубки», в которых людей убивали газом.

В конце 2017 года власти полуострова сделали посещение мемориала бесплатным. В будущем там обещают построить исследовательский центр по изучению истории Великой Отечественной войны.

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